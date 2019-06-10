1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sinop bayramda ziyaretçi akınına uğradı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun:- "Turizm alanında kabuğunu artık kırmış olan kentimiz yine bir bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 80 bine yakın aracın giriş yaptığı kentimiz tatil boyunca 150 bini aşkın kişiye ev sahipliği yaptı"
 10 Haziran 2019 20:37
Yazdır
Sinop bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Uzun sahilleri, temiz denizi, tabiat parkları gibi doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve bu özellikleri sayesinde son yıllarda tatilcilerin uğrak noktalarından biri haline gelen Sinop, geride kalan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Konaklama tesislerinin büyük ölçüde dolduğu kentte, tatilcilerin büyük bir bölümü ise konaklamak için pansiyon olarak kullanılan evleri tercih etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi geçen bir tatil sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

Tosun, 60 bin olan kent nüfusunun bayramda iki katını aşmasına rağmen trafik dışında önemli bir sorunla karşılaşılmadığını, gelen ziyaretçilerin memnun ayrılmalarının birinci öncelikleri olduğunu ifade etti.

Sinop'un turizm alanında kabuğunu kırdığını dile getiren Tosun, "Kentimiz yine bir bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 80 bine yakın aracın giriş yaptığı kentimiz tatil boyunca 150 bini aşkın kişiye ev sahipliği yaptı. Sinop olarak amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.

Özellikle 2014 yılından itibaren kente ziyaretçi akışının olduğunu, her geçen yıl ziyaretçi sayısının arttığını ifade eden Tosun, şimdi ise güzel bir yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatili sürecinde olduklarını, bu dönemde de daha fazla ziyaretçi ağırlayacaklarına inandığını bildirdi.

Tosun, konaklama tesisi sıkıntısının ise devam ettiğine dikkati çekerek, çözüm arayışlarının sürdüğünü aktardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayram sırası onlarda, sahiller onlara kaldı
10 Haziran 2019 22:27		 Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı
10 Haziran 2019 22:22
Antalya-İstanbul uçağı karıştı! Uçağa polisler geldi!
10 Haziran 2019 21:25		 Kilosu etten pahalı, köylülerin geçim kaynağı oldu
10 Haziran 2019 21:17
300 bin TL harcadı... 360 derece dönebiliyor
10 Haziran 2019 21:13		 Bayram tatilinde su kullanımı yüzde 20 azaldı
10 Haziran 2019 21:08
Kilosu 35 lira... Turistlerin gözdesi oldu!
10 Haziran 2019 20:22		 Dolandırıcılara evini, parasını ve altınlarını kaptırdı
10 Haziran 2019 20:17
Konya için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
10 Haziran 2019 18:48		 Samsun'da ekmeğe yüzde 25 zam
10 Haziran 2019 17:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:37 - Titreme şikayetiyle gittiği hastanede öldü22:32 - İGDAŞ'tan işten çıkarma iddiasına ilişkin açıklama22:27 - Bayram sırası onlarda, sahiller onlara kaldı22:22 - Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı22:17 - İmamoğlu: Biz hizmet etmeye geliyoruz22:13 - İzmir'de babanın iki kızını tüfekle vurduğu iddiası22:08 - Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı22:04 - Yüksekova'da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit22:00 - Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi21:54 - Oyunların olumsuz etkilerini araştırdı ödül kazandı
21:49 - Amasra 'çifte bayram' yaptı21:45 - Tarihi mescidin 'figürlü' mihrabı dikkati çekiyor21:41 - İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen21:37 - Bakan Kurum, toplu konut mağdurlarıyla görüştü21:33 - Ekrem İmamoğlu: İnşallah güzel bir yayın olur21:29 - Rektör mezunları yağmurda yalnız bırakmadı21:25 - Antalya-İstanbul uçağı karıştı! Uçağa polisler geldi!21:21 - Bir yanardağ patlarsa adı duyulan ülke: İzlanda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu ve Yıldırım ortak yayının tarihi ve saati belli oldu
MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
Antalya'da tarlaya uçak düştü... 2 kişi hayatını kaybetti
Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
Soylu, göçmenlere sınır dışı için 6 ay süre istedi
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya yorumu
AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması
Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
İşte İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayrılık sevdaya dahil 1
ankara asfaltına boeing indirmek 2
Katran sabunu 1
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 2
izlanda 1
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 3
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
trafikte selektör yapmak 3
kitap kokusu 2
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 1
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
Devrek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gündoğmuş Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam