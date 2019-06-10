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Mayısta en fazla reel getiri dolardan

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde mayısta en fazla reel getiri dolardan elde edildi
 10 Haziran 2019 20:51
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Mayısta en fazla reel getiri dolardan

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, mayısta en fazla reel getiri dolardan sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,38, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,12 ile dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 1,87, külçe altın yüzde 2,1 yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 1,09, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,61 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,55 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 3,61, külçe altın yüzde 3,84 yatırımcısına kazanç sağladı, mevduat faizi yüzde 0,59, DİBS yüzde 2,98, BIST 100 endeksi yüzde 9,02 kayba yol açtı.

Dolar 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,65 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,17, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,33 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,28, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,39 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,71, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

- Yıllık en çok dolar kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,84 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 endeksinin Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,07, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 27,44 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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