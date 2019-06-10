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Bu okulun mezunlarının 'iş' sıkıntısı yok

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 102 odalı ve 300 yatak kapasiteli uygulama oteliyle öğrencilere sektörde iş öncesi deneyim imkanı sunuyor
 10 Haziran 2019 21:03
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Bu okulun mezunlarının 'iş' sıkıntısı yok

Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mezun olduktan sonra turizm sektöründe kolayca iş imkanına sahip oluyor.

Turizm alanında nitelikli eleman yetiştiren ve merkezi sınavla öğrenci kabul eden lise, 102 odalı ve 300 yatak kapasiteli uygulama oteline sahip. Dört yıldızlı bu otel, öğrencilere iş öncesi deneyim imkanı sunuyor.

Lise, otel dışında kendisine ait plajı, mutfağı, kafesi ve restoranıyla da dikkati çekiyor. Teorik eğitimin dışında okuldaki bu imkanlarla deneyim kazanan öğrenciler, mezun olduktan sonra iş bulmakta sıkıntı çekmiyor.

Konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek ile eğlence hizmetleri olmak üzere 3 alanda öğrenci yetiştiren lise, son sınıf öğrencilerini imzalanan protokol kapsamında Antalya ve Bodrum'da Türkiye'nin en iyi otellerinde staj yaptırıyor.

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında imzalanan "Mesleki eğitimde iş birliği protokolü" kapsamına alınan Türkiye'deki 11 okuldan biri olan kurum, mezun olan öğrencilerini tam donanımlı şekilde sektöre hazırlıyor.

Okul müdürü Tuncay Cünlü, lisede 403 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Türkiye ekonomisinde turizmin önemli bir paya sahip olduğunu hatırlatan Cünlü, sektöre kalifiye eleman yetiştiren bu tip okulların ön plana çıkmaya başladığını ifade etti.

Öğrencilerini iş bulma kaygısından uzaklaştırdıklarını vurgulayan Cünlü, staj yapan öğrencilerin 9. sınıftan itibaren burs almaya başladığını, ilk yıl 465 lira olan ücretin ikinci yıl yüzde 40, üçüncü yıl ise yüzde 50 arttığını dile getirdi.

Yabancı dil konusunda da önemli adımların atıldığına dikkati çeken Cünlü, İngilizcenin dışında Rusçanın da zorunlu hale geldiğini söyledi.

Öğrencilerin hayata erken atıldığını belirten Cünlü, şunları kaydetti:

"Okulumuzun en büyük avantajı büyük bir otele sahip olması. Aynı periyot ve segmentte çalışan bir uygulama otelimiz var. Öğrencilerimiz çok hazır bir şekilde özel sektöre hazırlanıyorlar. Burada öğrencilerimiz iş hayatına erken atılıyor ve para kazanmaya başlıyor. Öğrencilerimiz 16 yaşından itibaren iş hayatına atılıyor. Eğer isterlerse bu okullarda yüzde 100 iş garantisi mevcut."

- "Uygulama oteli bizim açımızdan büyük şans"

Okulun 11. sınıf öğrencisi Sıla Zeybek ise turizme dair her şeyi burada öğrenme imkanı bulduklarını aktardı.

Okula ait otelin kendileri için şans olduğuna işaret eden Zeybek, "Uygulama oteli bizim açımızdan büyük şans. Öğretmenlerimiz gayet iyi eğitim veriyor. Turizm bitmeyen bir sektör. İstediğimiz yerde iş bulma imkanımız var." dedi.

Berivan Güzel ise tam donanımlı mezun oldukları için sektöre bir adım önde başladıklarını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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