Bayram tatilinde su kullanımı yüzde 20 azaldı
|10 Haziran 2019 21:08
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, 9 günlük bayram tatilinde vatandaşların şehir dışına çıkmasıyla günlük temiz su kullanım oranı yaklaşık yüzde 20 oranında azaldı.
İSKİ'nin internet sitesinde yayınladığı verilere göre, 3 Haziran günü 3 milyon 116 bin 618 metreküp olan su kullanım miktarı 4 Haziran'da bayramın birinci gününde son 15 günlük su kullanım seviyesinin en altına gerileyerek 2 milyon 567 bin 244 metreküpe düştü. Ramazan Bayramının ikinci gününde ise İstanbullular 2 milyon 600 bin metreküp civarında su kullandı. Böylelikle 9 günlük tatilde İstanbul'da su kullanım oranı yüzde 19 oranında azaldı.
Öte yandan, 6 Haziran tarihinde ise günlük kullanılan su miktarı yükselerek yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküpe ulaştı.
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