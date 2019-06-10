300 bin TL harcadı... 360 derece dönebiliyor
|10 Haziran 2019 21:13
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Erzincan'da iş adamı Yavuz Peker, tüm araziyi gören tepenin üzerine yaptırdığı döner evde manzaranın keyfini çıkartıyor.
1959 yılında, Kemah ilçesine bağlı Özdamar köyünden İstanbul'a çalışmaya giden 74 yaşındaki Yavuz Peker, uzun yıllar çalıştıktan sonra köyüne dönerek satın aldığı arazilerde tarımla uğraşmaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır ceviz üreticiliği yapan Peker, tüm arazilerini görebileceği tepenin üzerine yaptırdığı evde manzaranın keyfini çıkartıyor.
Uzun yıllar mekanik ve metal işleri ile uğraşan iki çocuk babası Yavuz Peker, tasarladığı proje ile evini kendi etrafından 360 derece döner hale getirdi. Tek bilye üzerinde ve elektrik motoru sayesinde ev ayarlanabilen hızda dönüşünü tamamlarken, Erzincanlı iş adamı günün yorgunluğunu arazisini izleyerek ve evinde misafirlerini ağırlayarak atıyor.
Üç ayda tamamlanan ve 300 bin TL'ye mal olan 70 ton ağırlığındaki evi İstanbul'da yaptığını ve parçalar halinde köye taşındığını ifade eden Peker, "Bahçelerimizin birbirinden kopuk olması nedeniyle arazimin en yüksek noktasına bir keyif evi, çalışma evi düşündüm. Döndüğü zaman bütün bahçeleri görme olanağım var, Bir saatte tamamlanıyor, bir dinlenme odası ve oturma odası var. Ziyarete gelenler önce evin döndüğünü görünce şaşırıyorlar ama büyük keyif alıyorlar" diye konuştu.
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