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Ekrem İmamoğlu: İnşallah güzel bir yayın olur

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "(Binali Yıldırım ile ortak yayın) Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesile özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. Bu yönüyle, elimden gelen katkıyı sunacağımdan her vatandaşımın emin olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yayın olur"
 10 Haziran 2019 21:33
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Ekrem İmamoğlu: İnşallah güzel bir yayın olur

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katılacağı ortak yayına ilişkin, "Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesile özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. Bu yönüyle, elimden gelen katkıyı sunacağımdan her vatandaşımın emin olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yayın olur." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Binali Yıldırım ile 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılması planlanan ortak yayını değerlendirdi.

Yola çıkarken, her konuda çözüm olacaklarını dile getirdiklerini söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün bu noktaya gelmiş olmak, çok değerli benim için. 31 Mart öncesi ısrarla 'Bu yayını yapalım' demiştim. Rakibimiz ısrarla buna olumlu bakmamıştı. Kimisi, 'Ne gerek var?' demişti, kimisi, 'Zaten meydanlarda konuşuyoruz' demişti. Bazıları hatta, 'Prim mi yaptıracağız?' demişti. Bu, katılan kişiyle ilgili bir konu değildi. Demokrasi sürecine katkı sunacağını düşündüğümüz için yaptığım bir çağrıydı. Bugün karşılık buldu. Çok mutluyum. Güzel bir sohbet olur inşallah. İstanbul'u ve seçimle ilgili yaşanan süreci sorgulayacağımız güzel bir sohbet olur. Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesile özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. Bu yönüyle, elimden gelen katkıyı sunacağımdan her vatandaşımın emin olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yayın olur."

İmamoğlu, bazı ihalelerde özellikle birim fiyatın tartışıldığının belirtilmesi üzerine, "Burada en önemli husus, adrese teslim işler yapılıyor. Bir bakıyorsunuz aynı kişiler, aynı kurumlar, zinciri, halkaları eklediğinde aynı grubun firmaları ihale sürecinin büyük bir kısmını elinde tutan kişiler çıkıyor. Bu kayırmacılık. Burada elbette ki şüpheli birçok husus doğar. Biz bunların hepsini takip ediyoruz. Bilgilerimiz oldukça fazla. Anlık sizin elde ettiğiniz bilgiler de fazla. Düşünsenize bir web sitesine yapılan yatırımı ya da yapılan ihaleyi sizinle paylaştık. TV şirketleri şu an beni çekiyor. Web sitesine yapılan bakım paralarıyla herhalde 1-2 tane TV satın alınabilir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, basın açıklamasının ardından Esenyurt caddelerinde ve sokaklarında seçim turu attı.
Anadolu Ajansı
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