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Bakan Kurum, toplu konut mağdurlarıyla görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Görünen o ki tüm Türkiye'de yaklaşık 100 bin vatandaşın bu süreçten etkilenmesi söz konusu. Esenyurt bölgesinde ise ifade edilen rakam yaklaşık 30 bin. Bakanlık olarak bir irtibat ofisi kuracağız. Bu irtibat ofisi içerisinde öncelikli olarak vatandaşların yüklenicilerle veya arsa sahipleriyle yapmış oldukları sözleşmeleri kendimiz inceleyeceğiz"
 10 Haziran 2019 21:37
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Bakan Kurum, toplu konut mağdurlarıyla görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplu konut mağdurlarına ilişkin, "Görünen o ki tüm Türkiye'de yaklaşık 100 bin vatandaşın bu süreçten etkilenmesi söz konusu. Esenyurt bölgesinde ise ifade edilen rakam yaklaşık 30 bin. Bakanlık olarak bir irtibat ofisi kuracağız. Bu irtibat ofisi içerisinde öncelikli olarak vatandaşların yüklenicilerle veya arsa sahipleriyle yapmış oldukları sözleşmeleri kendimiz inceleyeceğiz." dedi.

Kurum, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında toplu konut mağdurlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda vatandaşların sorunlarını dinleyen Kurum, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Esenyurt'ta yarım kalan inşaatlar dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Kurum, "Vatandaşlarımızla onların dertlerini ve sıkıntılarını dinlemek, bu sıkıntılara çözüm bulmak için bir toplantı düzenledik. Görünen o ki tüm Türkiye'de yaklaşık 100 bin vatandaşın bu süreçten etkilenmesi söz konusu. Esenyurt bölgesinde ise ifade edilen rakam yaklaşık 30 bin. Bakanlık olarak bir irtibat ofisi kuracağız. Bu irtibat ofisi içerisinde öncelikli olarak vatandaşların yüklenicilerle veya arsa sahipleriyle yapmış oldukları sözleşmeleri kendimiz inceleyeceğiz. Akabinde gönderilmesi gereken yerlere müfettişlerimizi görevlendireceğiz. Müfettişlerimiz de yapmış oldukları çalışma sonucunda bize bir veri sunacaklar. Bu veri çerçevesinde vatandaşın bu mağduriyetini en aza indirecek çalışmayı yine vatandaşımızla omuz omuza yapmak istiyoruz. Onlara bunun sözünü verdik." diye konuştu.

Hukuki bir durumun söz konusu olduğuna dikkati çeken Kurum, tarafların yaptıkları sözleşmelerde gerekleri yerine getirmeyen taraflar bulunduğunu söyledi.

Kurum, konunun bir tarafının da hukuki bir süre olduğunu ifade ederek, "Yapılması gereken her türlü düzenlemeyle birlikte vatandaşımızın mağduriyetini en aza indirecek süreci hep birlikte yönetmek istiyoruz. Onlarla birlikte, onlara hizmet etme, gönüllerine girme anlayışıyla bu çerçeveyi onlarla birlikte yürütmüş olacağız." dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye'nin en önemli gerçeği olduğunun altını çizen Kurum, sözlerini şu değerlendirmelerle sonlandırdı:

"Dün de Güngören Tozkoparan'daydık. Yaklaşık 6 bin 500 bağımsız bölümü içeren mahallemizdeki dönüşümü de başlatıyoruz. İstanbul'un her ilçesine gittiğimizde sorunlu ve acil dönüştürülmesi gereken alanlar ne ise, bunları tespitini belediye başkanlarımızla, valilerimizle, kaymakamlarımızla, teşkilatımızla yapmak suretiyle dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Yerinde dönüşüm yapacağız. Vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleyecek ve yine aynı mahallelerinde yaşamalarını sağlayacak bu dönüşümü de yapmak istiyoruz. Çerçevemiz yılda 300 bin konut."
Anadolu Ajansı
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