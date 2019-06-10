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Oyunların olumsuz etkilerini araştırdı ödül kazandı

Van'da Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ali Erkam Abukan, arkadaşlarının dijital oyun merakından etkilenerek hazırladığı "Dijital Oyunların Değerlerimize Etkisi Projesi" ile TÜBİTAK Türkiye Teşvik Ödülü'ne layık görüldü
 10 Haziran 2019 21:54
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Oyunların olumsuz etkilerini araştırdı ödül kazandı

Van'da arkadaşlarının dijital oyun merakından etkilenen Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ali Erkam Abukan, hazırladığı "Dijital Oyunların Değerlerimize Etkisi Projesi" ile TÜBİTAK Türkiye Teşvik Ödülü kazandı.

Çocukların aşırı internet kullanımı ve sürekli telefonlardan şiddet içeren oyunlar oynamasının yarattığı psikolojik ve sosyal ilişkilerdeki bozukluklardan yola çıkan Abukan, buna ilişkin proje hazırlamaya karar verdi.

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezindeki danışman öğretmeni Saim Çakır'ın da destek verdiği Abukan, değerler eğitimi kapsamında "Dijital Oyunların Değerlerimize Etkisi Projesi" hazırladı.

Ortaöğretim çağındaki 100 erkek ve 100 kız öğrenciyle anket çalışması yapan Abukan, en çok hangi oyunların oynandığını, oyunların aile ve arkadaşlık ilişkilerine, güven duygusuna etkisini belirlemeye çalıştı.

Araştırmasıyla TÜBİTAK proje yarışmalarına katılan Abukan, "Türkiye Teşvik Ödülü"ne layık görüldü.

- "Öğrenciler oyun oynamayı arkadaşlarına tercih ediyor"

Abukan, AA muhabirine, arkadaşlarının çok fazla oyun oynamasından etkilenerek proje hazırlamayı düşündüğünü söyledi.

İlk etapta en çok oynanan oyunları tespit ettiklerini anlatan Abukan, bunların milli ve manevi değerlere olumsuz etkilerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Yaptığı 3 aşamalı anket çalışmasında, genellikle sonu ölümle biten şiddet içerikli oyunların oynandığını belirlediklerini dile getiren Abukan, şunları kaydetti:

"Araştırmaya katılanların yüzde 66'sı oyun oynamayı arkadaşlarıyla zaman geçirmeye tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 62'si oyunu oynarken kendini oyun karakterine benzetiyor. Bu da kişilik bozukluklarına neden oluyor. Kişi, ailesi ve toplumun değerleriyle çatışabiliyor. Arkadaşlarım sürekli hangi oyunu oynadıklarından, hangi seviyeye ulaştıklarından söz ediyor. Bu da sürekli oyunlara odaklanmalarına neden oluyor. Sürekli dijital oyun oynayanların yüzde 50'si ailesel sorunlar yaşayabiliyor. Anne ve babası görev verdiğinde bunun yerine oyun oynamayı tercih ediyor. Aile içi şiddete kadar giden bir süreç yaşanabiliyor. Bunlar dijital oyunların insanların hayatını ne kadar etkilediğini ortaya koyuyor."

Çocukların oyunlardan uzaklaştırılması için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten Abukan, şu ifadeleri kullandı:

"Okul ve mahallelerde spor alanları ve parklar açılırsa öğrenciler bu yöne aktarılabilir. Oyunlar dilimizi de bozuyor. Sürekli argo kelimeler kullanan bireylere dönüştürebiliyor. Büyüklere çağrımız, çocuklarının internet kullanımını kontrol etmeleridir. Oyunların en çok aile, güven ve arkadaşlık ilişkilerini bozduğunu gördük. Ayrıca değerlerimize uygun yeni oyunlar üretilebilir. Böylece oyun oynayan çocuklar aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de öğrenme imkanı bulur."

Merkez Müdürü Refik Bayram ise her eğitim öğretim yılı başında öğrencilerle bir araya gelerek çalışma alanlarını belirleyip danışman öğretmenler atadıklarını söyledi.

Lise ve ortaokul çağındaki öğrencilerin hazırladıkları projelerle TÜBİTAK yarışmalarına katıldığını dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK'ın açıkladığı 12 alanda öğrencilerimiz atölye çalışmalarını yürütüyor. Bu yıl 43 lise, 18 ortaokul öğrencimizle yarışmalara katıldık. Lise öğrencileri arasında hazırlanan 2 bin 200 proje arasında başarılı görülen 11 projemiz bölgede sergilemeye değer görüldü. Ortaokulda da buna benzer sonuç elde ettik. Lise ve ortaokul öğrencileri arasında 10 derece aldık. Bölge birincilerimiz Türkiye finallerinde ilimizi temsil etti."
Anadolu Ajansı
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