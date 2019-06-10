Yüksekova'da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 işçi şehit oldu.
|10 Haziran 2019 22:04
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 işçi şehit oldu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur" denildi.
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