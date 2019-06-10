Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ankara'nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu maddi hasara neden oldu.
|10 Haziran 2019 22:08
|Yazdır
Ankara'nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu maddi hasara neden oldu.
Ankara'nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun doluya dönmesi sonucu, yağmur yerini ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına bıraktı.
Dolu yağışı Haymana'nın bazı bölgelerinde bulunan tarım arazilerinde ve bahçelerde maddi hasara neden oldu.
Dolu yağdığı sırada sokaklarda kimsenin bulunmaması olası kazaları önledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Amasra 'çifte bayram' yaptı
10 Haziran 2019 21:49
|Tarihi mescidin 'figürlü' mihrabı dikkati çekiyor
10 Haziran 2019 21:45
|İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen
10 Haziran 2019 21:41
|700 yıllık Cumalıkızık köyüne ziyaretçi akını
10 Haziran 2019 19:52
|Antalya'da faytonculuk sona erdi
10 Haziran 2019 19:24
|Antalya'da tarlaya uçak düştü... 2 kişi hayatını kaybetti
10 Haziran 2019 15:24
|Yolcu otobüsleri kazaya karıştı: 20 yaralı
09 Haziran 2019 22:36
|Polis memuru nöbet tutarken mide kanaması geçirdi
09 Haziran 2019 22:30
|Çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor
09 Haziran 2019 21:13
|'Göbeklitepe Yılı' Şanlıurfa'ya bereket getirdi
09 Haziran 2019 21:03