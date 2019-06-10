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İzmir'de babanın iki kızını tüfekle vurduğu iddiası

Bayraklı ilçesinde, iki kızını tüfekle ateş ederek yaraladığı belirtilen baba gözaltına alındı- Yaralanan 13 ve 16 yaşlarındaki kızların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi
 10 Haziran 2019 22:13
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İzmir'de babanın iki kızını tüfekle vurduğu iddiası

İzmir'de bir kişinin, 13 ve 16 yaşlarındaki kızlarını tüfekle ateş ederek yaraladığı iddia edildi.

Bayraklı ilçesi 1634 Sokak'ta yaşayan M.K.S'nin (45) evinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, M.K.S'nin kızları S.S. (13) ile G.S'yi (16) tüfekle vurulmuş halde buldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Yat kaptanlığı yaptığı öğrenilen baba, olay yerinde gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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