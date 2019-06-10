Titreme şikayetiyle gittiği hastanede öldü
|10 Haziran 2019 22:37
|Yazdır
Bolu'da, 3 gün önce kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden ve belirlenemeyen bir nedenle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sedef Cemile Keskin (18), bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde üniversite sınavına girecek olan lise öğrencisi Sedef Cemile Keskin (18), geçtiğimiz hafta Perşembe günü kollarında titreme şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine gitti. Hastanede tedavi altına alınan genç kız, akşam saatlerinde kollarındaki titremenin artması üzerine İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yapılan tahlillerin ardından hastalığı ile ilgili bir bulguya rastlanılamayan genç kız cuma günü komaya girerek yoğun bakıma alındı. 2 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Keskin, dün vefat etti.
Sedef Cemile Keskin'in cenazesi bugün Yukarı Soku Mahallesi camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Soku Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Aile, ihmal olduğunu iddia etti
Kızlarının ölümünde hastanenin ihmalinin olduğunu iddia eden ailenin, genç kız için otopsi istemediği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu
10 Haziran 2019 23:28
|İzmir'de babanın iki kızını tüfekle vurduğu iddiası
10 Haziran 2019 22:13
|Lunaparkta akıl almaz kaza: 1 çocuk yaralı
10 Haziran 2019 20:12
|Sağlık çalışanına 'Sosyal medyadan hastalara hakaret' soruşturması
10 Haziran 2019 18:24
|Çanakkale'de 5 göçmen kaçakçısına gözaltı
10 Haziran 2019 15:42
|CHP Milletvekili Arık'a 'zorla getirme' kararı
10 Haziran 2019 15:01
|Ölümlü kazalarda yarı yarıya azalma
10 Haziran 2019 13:04
|Selanik'te Türk diplomatlara ait araçlar kundaklandı
10 Haziran 2019 11:35
|A Milli takıma İzlanda'da saygısızlık
10 Haziran 2019 09:20
|Bakan Soylu açıkladı: 73 kişi hayatını kaybetti
10 Haziran 2019 08:48