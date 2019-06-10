Kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti
Sincan Belediyesi eski İmar Müdürü Veysel Atılgan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
|10 Haziran 2019 22:41
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Sincan Belediyesi eski İmar Müdürü Veysel Atılgan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Sincan Belediyesi eski İmar Müdürü Veysel Atılgan (50), Sincan Belesi'nin Yenikent ek binasında görev başında kalp krizi geçirdi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Atılgan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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