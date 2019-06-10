Van'da aileleri ikna edilen 2 çocuk lisede okuyor

VAN'da, maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan Büşra (17) ve kardeşi Seher Yıldız (16), Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü komisyonunun çalışması sonucu, bu eğitim yılında tekrar okula kazandırıldı. Okula kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Büşra ve kardeşi 10'uncu sınıf öğrencisi Seher, şimdi karne almayı bekliyor. Büşra, Milli Eğitim Müdürü, babama yardımcı oldu. Servis ücretlerimizi karşılıyor. Onların sağladığı imkanlarla okuyoruz. Ben öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenlerimizin bizim yüreğimize dokunduğu gibi ben de öğrencilerimin yüreğine dokunmak istiyorum dedi.

Van'da çeşitli nedenlerden eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan çocukların tekrar okula kazandırılması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Tuşba İlçesi Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani başkanlığındaki 7 kişilik komisyon, okulu bırakmak zorunda kalan çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için ev ev dolaştı. Çocukların okulu bırakma nedenlerini araştıran komisyon, bunlarla ilgili çözümler üretip, çocukların tekrar okullaşması için mücadele verdi.

Geçen eğitim yılı başında yapılan saha çalışmalarında, Tuşba ilçesinde Şemsibey Mahallesi'ndeki Afet Konutları'nda yaşayan Mehmet Yıldız'ın kızları Büşra ve Seher Yıldız'ın okulu bıraktıklarını tespit eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü komisyonu, aileyle görüştü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani başkanlığında, Şube Müdürü Mehmet Güzelyıldız, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Gergin, Okul Müdür Yardımcısı Eyüp Avcı, sınıf öğretmeni Günay Çapik, rehber öğretmenler Gonca Akyel ve Emrullah Keleş aileyle yaptıkları görüşmelerde, 2 kız kardeşin maddi sıkıntılar nedeniyle okulu bıraktıklarını tespit etti. Kızların servis sorunu çözen yetkililer, Büşra ve Seher'i tekrar okula kazandırdı. Bu eğitim yılı başında, kız kardeşlerden Büşra, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Bölümü 11'inci sınıf, Seher ise Moda Tasarım Bölümü 10'uncu sınıfa kayıt yaptırdı. Tekrar okula kavuşmanın mutluluğunu yaşayaşan 2 kardeş şimdi karne almaya hazırlanıyor.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇOK MUTLU'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, okula başlamayan veya devam etmeyen çocukları tespiti sürdürdüklerini ve kurdukları ekiple birlikte bunun nedenleri ve çözüm önerileri konusunda çalıştıklarını söyledi. Ceylani, Van ve bağlı ilçelerle köylerde önceki yıllara oranla ortaöğretimde okullaşma oranın yüzde 90'a ulaştığını belirterek, son bir yılda, sadece Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 40 kız öğrencinin okula kazandırıldığını söyledi. Ceylani şöyle konuştu

Tespit ettiğimiz okula başlamamış veya çeşitli nedenlerde okula gidemeyen öğrencilerimizin yeniden okula devamlarının sağlanması için komisyonlarımız çalışmalarını yapmakta. Tespit ettiğimiz aileleri ziyaret edip, çocuklarının okula gelmeme durumları ile ilgili bilgi alıyoruz. Ziyaret ettiğimiz bu velimizin de 2 kız öğrencisi var. Bu kızların ulaşım sıkıntısı nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ve bundan dolayı okula gelemediklerini tespit ettik. Bu kızlarımızın yeniden okuması için aileyle konuştuk. Memleketimizde cehaletin bitmesi ve okumuş insan sayısının artması için velimizi ikna ettik. Çocuklarımız çok mutlu. Bunların okul servisleri ile ilgili problemleri vardı. Bu konuda Tuşba Kaymakamı Meral Uçar'ın destekleriyle bu öğrencilerimiz okullarına devam edecekler. Bu öğrencilerimiz için çok şey değişti. İnsanların okula gitme bilincinin artmasıyla birlikte, ilçemizde kız çocuklarının okullaşma oranı geçmiş yıllara oranla daha iyi. İlçemizde, okula kazandırdığımız onlarca öğrencimiz var.

'KIZ ÇOCUKLARI GÜLSÜN, TÜRKİYE GÜLSÜN'

Komisyonda yer alan Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Günay Çapik de, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde başlatılan kampanya çerçevesinde 2 kız kardeşi okula kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çapik, Onların mutluluğunu beraber yaşıyoruz. Bizim için çok önemliydi. Bu aşamada bize yardımcı olan İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul idarecilerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü 2 genç kızımızı okula kazandırdık. Bu 2 kızımız hayata umutlu gözlerle bakacaklar. Kız çocukları gülsün, Türkiye gülsün dedi.

'BEN OKUL OKUYAMADIM'

Büşra ve Seher'in babası Mehmet Yıldız, maddi imkansızlıklar nedeniyle 2 kızını okula gönderemediğini ifade ederek, Sağ olsunlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve beraberindeki öğretmenler bizi ziyaret ederek, 2 kızımı okula kazandırdılar. Ben okul okuyamadım. Okumadığım için de çok üzgünüm. Her şeyin başı okumaktır. Bugüne kadar inşaatlarda çalışarak 6 çocuğumu okutuyorum. Kızlarımı okula kazandıran idareci ve öğretmenlere teşekkür ediyorum diye konuştu.

'BEN DE ÖĞRENCİLERİMİN YÜREĞİNE DOKUNMAK İSTİYORUM'

Tekrar okula kazandırılan Büşra Yıldız ise Milli Eğitim Müdürü babama yardımcı oldu. Bizim servis ücretlerimiz karşılanıyor. Onların sayesinde şu anda okuyoruz. Çok mutluyuz. Ben ileride öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenlerimizin bizim yüreğimize dokunduğu gibi, ben de öğrencilerimin yüreğine dokunmak istiyorum ifadelerini kullandı.

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