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Belediye'den 3 eski başkan ve 3 personele dava

Adana'da İmamoğlu Belediyesi'nin bir müteahhide olan 12 yıllık borcunun ödenmemesi nedeniyle ilçenin eski belediye başkanları MHP'li Gazi Adamhasan, DP'li Kadir Altunköse ve AK Parti'li Talat Sırkıntı ile 3 muhasebe görevlisi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.
 10 Haziran 2019 23:09
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Belediye'den 3 eski başkan ve 3 personele dava

Adana'da İmamoğlu Belediyesi'nin bir müteahhide olan 12 yıllık borcunun ödenmemesi nedeniyle ilçenin eski belediye başkanları MHP'li Gazi Adamhasan, DP'li Kadir Altunköse ve AK Parti'li Talat Sırkıntı ile 3 muhasebe görevlisi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Müteahhit Eren Uluğtürkan'ın avukatı Yusuf Özer, müvekkilinin İmamoğlu Belediyesi'nin cadde ve sokaklarının numaralandırılması işi yaptığını ancak dönemin AK Parti'li Belediye Başkanı Talat Sırkıntı'nın 2007 yılında büyük oranda ödeme yaptıktan sonra kalan 15 bin TL borcun ödenmediğini söyledi. Sırkıntı'nın ardından görev yapan Kadir Altunköse ve Gazi Adamhasan'ın, Borç bizim dönemimize ait değil dediğini aktaran Özer, Devlette devamlılık esas olduğu için biz Kamu Etik Kurumu'na şikayette bulunduk. Bu kurum da önceki başkan hakkında kınama kararı verdi. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettik. Belediye başkanları keyfi davranarak diğer borçları ödüyor ama müvekkilime ait olan borcu ödemiyor. Faiz, avukat parası ve masraflar nedeniyle borç 30 bin TL'ye yükseldi ve belediyenin devlete zararı da söz konusu dedi.

EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR OLACAK

İmamoğlu Belediyesi'nin eski belediye başkanları Gazi Adamhasan, Kadir Altunköse ve Talat Sırkıntı ile 3 muhasebe çalışanı hakkında İmamoğlu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla kamu davası açıldığını kaydeden avukat Yusuf Özer şunları söyledi

Başkanlar soruşturmaya itiraz ettiler ancak Danıştay izin kararını onayladı. Başkanlar ve 3 muhasebe görevlisi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası yapıldı. Davanın ilk duruşması geçtiğimiz aylarda yapıldı. Talat Sırkıntı ilk duruşmaya katıldı ama diğerleri katılmadığı için 4 Temmuz'da gerçekleşecek ikinci duruşmaya zorla getirilme kararı alındı. Adaletin tecellisine inanıyoruz. Müvekkil Anayasa Mahkemesi'ne de mülkiyet hakkının ihlali gerekçesiyle müracaat etti. Yeni seçilen başkana da bu durumları hatırlatarak bu borcun bir an önce ödenmesi talebinde bulunduk. Borç ödenmeyecek bir borç değil. Zamanında ödenmemesi nedeniyle devlete, belediyeye 2 kata yakın fark oldu. Belediyenin araçlarına haciz de koydurduk ama kamuya tahsis olduğu için kaldırıldı, ödenmedi. Öyle tahmin ediyorum ki emsal niteliğinde bir karar olacak bu.
DHA
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