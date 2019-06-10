İsmail Küçükkaya, moderatörlük için iki şart sunmuş
|10 Haziran 2019 23:18
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Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, FOX TV'nin ana haberine konuk oldu. Tarihi bir sorumluluk alan Küçükkaya, bu programı sunmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.
İKİ ŞART SUNMUŞ
Görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu da söyleyen Küçükkaya, "Bana bu teklif geldiğinde bir-iki şartım olacak dedim.
Herhangi adaydan birisi benim adımı söylerse çıkamam. Mesela sadece Ekrem İmamoğlu söylerse veya sadece Binali Yıldırım adımı söylerse ben onu kabul etmem.
İki adayın da benim bu programı sunmamı istemesi gerekir. Yine iki partinin de benim için onay vermesi gerekir. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman görevi kabul ederim dedim" ifadelerini kullandı.
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