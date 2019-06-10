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Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, kız çocuğu cesedi bulundu.
 10 Haziran 2019 23:28
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Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

Mogan Gölü'nde öğleden sonra suyun yüzeyinde ceset görenler, polise haber verdi. Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedi gölden çıkardı.

14-15 yaşlarında kız çocuğuna ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, göl çevresinde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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