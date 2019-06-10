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Tunç Soyer, Buca metrosu için Ankara'ya gidecek

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ilk birleşimi, Tunç Soyer'in başkanlığında yapıldı. Oturumda konuşan Soyer, onay bekleyen Buca metrosu ve yine Buca Cezaevi'nin kaldırılması için AK Parti'li Özgür Hızal'la, birlikte Ankara'ya gitme konusunda görüş birliğine vardı. Soyer ayrıca 2020 yılında Ödemiş'te yeni bir çöp tesisini de hizmete açacaklarını belirtti.
 10 Haziran 2019 23:47
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Tunç Soyer, Buca metrosu için Ankara'ya gidecek

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı ilk meclis toplantısı yapıldı. Tunç Soyer'in başkanlığında yapılan oturumda çöp tartışması yaşandı. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ bölgelerinin çöplerinin Kiraz'daki depolanma alanı getirilerek, serilip toprakla örtülmesine yönelik komisyon kararı, mecliste bir süre tartışıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, CHP ve AK Parti'li meclis üyelerinin tartışması üzerine söz alarak şunları söyledi:

"İzmir'de bir 'çöp sorunu var' algısı yaratılıyor. Böyle bir şey yok. Harmandalı'da en büyük çöp tesisini kuruyoruz. 15 Mayıs'ta ÇED raporunu aldık. 2 hafta içinde 100 gün içinde elektrik santralini kuracağımızın bilgisini verdik." Soyer, 2020 yılında Ödemiş'teki çöp tesisini de hizmete açacaklarını belirterek, "O vakit Kiraz'ın yaşadığı sorun da tam tersine dönmüş olacak. O nedenle biraz daha sabır rica ediyorum. Çünkü gecikmiş bir süreç var ortada. Bu süreci hızla kuracağız" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, "Bu tesisler olduğunda çöp sorunu olmadığını konuşuruz. Ama şu an için İzmir'de bir çöp sorunu vardır. Çöp sorunu bir algı değildir" diye konuştu.

İHALE TARTIŞMASI

Belediye yetki sınırları içinde olan meydan, bulvar, cadde ve ana yolların süpürülmesi, yıkanması ve temizlenmesi için iş makinesi ve araç kiralanmasına yönelik ihale yapılması gündeme geldi. CHP Grubu, önergenin oylanmasını istedi. AK Parti'li Erhan Çalışkan, "Her mecliste bir ihale konusu Plan Bütçe Komisyonuna gitmeden meclisten gidiyor. Siz bir daha gelmeyecek demiştiniz. Bir kanunda olmayan bir şey yollamıyoruz ki. Biz ihalelerle ilgili komisyon dışında bilgi alamıyoruz. Komisyonlar bilgi alabilmemiz için var. Biz bürokratlardan bilgi almak istiyoruz. Burada bir paragraf okuyorsunuz bitiyor. Ben Denizli Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yaptığım dönemde hiçbir ihaleyi komisyona göndermeden geçirmedik. Bir kez oldu CHP'li meclis üyeleri kürsünün önünde tepki gösterdiler. Bu bizde adet ve gelenek haline geldi" dedi. Soyer de, şunları söyledi: "Sadece zaman nedeniyle bir sıkışıklık var. Burada sizlerin takdirine sunularak geçiliyor. Meclisten bilgi esirgemek niyeti söz konusu değil." Önerge daha sonra Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi.

'SUDA YÜZDE 10 İNDİRİM OLMUYOR'

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan AK Parti'li Hüsnü Boztepe'den ise canlı yayın teklifi geldi. Boztepe, "Biz şu an canlı yayın yapmıyoruz, canlı yayını düzeltelim. Canlı yayın yapıyorsak Konak Meydanı üzerinden vatandaşlar izlese çok güzel olacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de, görevlilere, "Bunu yapabiliyor muyuz" diye sordu.

Görevliler de bunun yapılabileceğini belirtti. Boztepe daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin suda yaptığı indirime dair, şunları söyledi:

"Su indirimi yaptınız, teşekkür ediyoruz. Yalnız bu yüzde 10 indirim olmuyor. Elimde bir fatura var, 29 TL'lik su bedeli var. Gelen toplam tutar 86 TL'dir. Gelen indirim 29 TL üzerinden oluyor. Gelen fatura 86 değil, 83 TL gelecek. Bu katı atık bedelleriyle toplana toplana büyüyor. İzmir halkı sanmasın ki fatura yüzde 10 indirimli gelecek. Her ilçe bedelleri farklı farklı topluyor. Büyükşehir olarak bunun önüne geçebiliriz." Başkan Soyer ise "İzmir halkı sanmasın o para bizim cebimize giriyor" cevabını verdi. CHP'li Meclis Üyesi İlhan Dal, AK Parti'li meclis üyelerinin Buca metrosunun yapımı için kendilerine destek verilmesini istedi. Bunun üzerine Soyer, AK Parti grubuna dönerek, "Buca metrosu için Ankara'ya beraber gideceğiz değil mi başkanım" dedi. Dal, bunun üzerine, "Seçim döneminde AK Parti'li adayların ilk taahhüdü Buca Cezaevi'nin kaldırılması noktasında oluyor. Ama sonrasında cezaevi hep kalıyor" dedi. Soyer bu kez, "Özgür Bey bunun için de gideriz değil mi?" dedi. Özgür Hızal da Soyer'in teklifini olumlu karşıladı.
DHA
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