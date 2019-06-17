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Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün hangi görevler karşılığında ek ders verilebilir?

Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün; nöbet görevi, ders dışı eğitim çalışması, destekleme ve yetiştirme kursu ile halk eğitimi merkezleri tarafından açılan kurslarda ders görevi verilip verilemeyeceği; verilmesi halinde ise bu görevlerine bağlı olarak ayrı ayrı ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısı.
 17 Haziran 2019 00:02
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Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün hangi görevler karşılığında ek ders verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 3.maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (h) bentlerinde; "Belletici öğretmen: Okul pansiyonlarında görevli oldukları günlerle sınırlı olmak üzere, yatılı öğrencilerin eğitim öğretim ve gözetimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüten öğretmeni", Nöbetçi belletici öğretmen: gece dahil görev yapan belletici öğretmeni" tanımları yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında; "(1)Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır." hükümleri yer almaktadır.

Yukarıdaki yönetmelik hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; belletici öğretmenlere aynı gün nöbet görevi, ders dışı eğitim çalışması, destekleme ve yetiştirme kursu ile halk eğitimi merkezleri tarafından açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 40. maddesinde belirtilen görevlerini aksatmamak kaydıyla başka görevler verilebileceği, bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerin bu görevlerini fiilen yerine getirmeleri halinde her bir görev için öngörülen ek ders ücretinden ayrı ayrı yararlandırılmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

İşte o görüş yazısı;

İşte Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 40. maddesindeki Belletici veya nöbetçi belletici öğretmenin görev ve sorumlulukları;

Belletici veya nöbetçi belletici öğretmenin görev ve sorumlulukları

MADDE 40- (1) Belletici veya nöbetçi belletici öğretmenin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek ve gerektiğinde derslerine yardımcı olmak.

b) Gece bekçilerini veya güvenlik görevlilerini kontrol etmek.

c) Etüt aralarında öğrencileri gözetim altında bulundurmak.

ç) Pansiyon yoklamalarını yapmak ve elektronik ortamda pansiyonla ilgili günlük veri girişini gerçekleştirmek.

d) Pansiyona gelen ziyaretçiler ile ilgili işleri yürütmek.

e) Disiplin olayları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Hastalanan öğrencilerin durumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

g) Öğrencilerin ilaçlarının dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Okul yönetimince verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(2) Belletici veya nöbetçi belletici öğretmen, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine ve pansiyon yönergesine göre nöbet tutmakla yükümlüdür.

Ahmet KANDEMİR

Okul pansiyonlarında belletici öğretmen görevlendirme işlemleri nasıl yapılmalıdır?
Memurlar.Net - Özel

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