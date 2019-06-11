1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
 11 Haziran 2019 04:21
Yazdır
Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Altınşehir istikametinde 34 BJJ 684 plakalı otomobil, köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip devrildi.

Kazayı gören yoldan geçen sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert K'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 5 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

- ''Araç içerisinden bir kişi TEM Otoyolu'na düştü''

Görgü tanığı Ahmet Hıra, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı kaza anında havada gördüğünü belirterek ''Araç içerisinden bir kişi TEM Otoyolu'na düştü. Ona orada sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Arabada 6 kişi vardı, 1 tanesi hayatını kaybetti. Çok hızlı geliyorlardı. Ben de şaşırdım, kaldım.'' ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
11 Haziran 2019 06:00		 'Gasp edildim' dedi dilenci çıktı
10 Haziran 2019 23:23
Van'da aileleri ikna edilen 2 çocuk lisede okuyor
10 Haziran 2019 23:05		 Kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti
10 Haziran 2019 22:41
Bayram sırası onlarda, sahiller onlara kaldı
10 Haziran 2019 22:27		 Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı
10 Haziran 2019 22:22
Antalya-İstanbul uçağı karıştı! Uçağa polisler geldi!
10 Haziran 2019 21:25		 Kilosu etten pahalı, köylülerin geçim kaynağı oldu
10 Haziran 2019 21:17
300 bin TL harcadı... 360 derece dönebiliyor
10 Haziran 2019 21:13		 Bayram tatilinde su kullanımı yüzde 20 azaldı
10 Haziran 2019 21:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:00 - Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı04:21 - Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı01:54 - İGDAŞ'tan açıklama: Gökçınar'ın oğlu personel olarak çalışmadı00:32 - Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama00:05 - Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı00:02 - 11 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları23:59 - Bergama Belediye Başkanı'ndan alkol yasağı açıklaması23:55 - İzlanda'dan 'geç bildirim" yalanı23:51 - Zonguldak'ta festivale 'pençe harekatı' iptali23:47 - Tunç Soyer, Buca metrosu için Ankara'ya gidecek
23:43 - 'Tango'yu çapkınlık yapmak için kullandım savunması23:38 - 'Emniyetin belgelerini kopyalasam doğru olur mu?'23:33 - Sivas Valisinden milli maç talebi23:28 - Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu23:23 - 'Gasp edildim' dedi dilenci çıktı23:18 - İsmail Küçükkaya, moderatörlük için iki şart sunmuş23:13 - Bakanlara soruldu... Ronaldo mu Messi mi?23:09 - Belediye'den 3 eski başkan ve 3 personele dava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
11 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
İGDAŞ'tan açıklama: Gökçınar'ın oğlu personel olarak çalışmadı
Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koca yaşlı şişko dünya 3
emre belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması 8
fikir fakiri 8
Şarkılardan fal tutmak 1
Affetmek unutmak değildir 3
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 1
bu vali tam bir it 4
let it be 2
Trader 1
otobüste uyumak 3
SON İLANLAR
Çanakkale Troya Kazı Başkanlığı Geçici 31 İşçi Alacak
Çanakkale Maydos kilistepe Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Aydın Cine Tepecik Höyüğü Kazısı 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 160 İşçi Alacak
Hatay Deftur 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Bursa Binted Geçici 54 İşçi Alacak
TÜBİTAK 10 personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam