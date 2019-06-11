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ABD'de bulunan Türk pilotların F-35 eğitimi durduruldu

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitim uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan Andrews, Türk yetkililerin alınan karardan haberdar olduğunu sözlerine ekledi
 11 Haziran 2019 06:40
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ABD'de bulunan Türk pilotların F-35 eğitimi durduruldu

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, ABD'de F-35 eğitimi için bulunan Türk personel hakkında açıklamalarda bulundu.

"Eğitim uçuşları durduruldu"

Pentagon Sözcüsü Andrews "Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu. Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.

Reuters'a konuşan Andrews konuşmasına şöyle devam etti:

Türk politikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye'yle yakın çalışmaya devam edeceğiz.

Öte yandan, ABD geçtiğimiz günlerde, F-35 eğitimi için Arizona ve Florida'da bulunan 42 Türk askerini sınırdışı etme kararı almıştı.
Anadolu Ajansı
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