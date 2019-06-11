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Piyasalar 4 noktaya kilitlendi

Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı. Yurt içinde takip edilecek en önemli beklenti, Merkez Bankasının yarın açıklayacağı faiz kararı olacak. AA Finans'ın anketine katılan 20 ekonomistten 16'sı, değişiklik beklemiyor. 25 Nisan'daki toplantıda politika faizi, yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı. Analistler; bu toplantıda faizler sabit tutulsa bile, Merkez Bankasının temmuza atıfta bulunabileceğini, faiz indirimi için ortamın uygunlaştığını belirtti.
 11 Haziran 2019 07:11
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Piyasalar 4 noktaya kilitlendi

2- FED, İKİ DEFA FAİZ İNDİRECEK

Zayıf gelen son ABD verileri, FED'in de faiz indirimine gideceğini neredeyse kesinleştirdi. FED Başkanı Powell ve çalışma arkadaşlarının, faiz indirimi konusunu 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek ilk toplantıda tartışmaya başlamaları bekleniyor. Ancak bu toplantıda karar beklenmiyor. JPMorgan Ekonomisti Michael Ferol; FED'in, gösterge faizleri eylül ve aralık aylarındaki toplantılarda "Yirmişer baz puan düşürmesini" beklediğini açıkladı.

3- S400 KONUSU HALA MASADA

ABD ile Türkiye arasında, S400 füzesi alımı konusundaki diplomatik süreç gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, alımın bittiğini açıklamıştı. ABD'nin NATO temsilcisi de, Türkiye'nin kararını gözden geçirmesi gerektiğini ifade etmişti. Analistler, ekonomik göstergelerin pozitif olduğunu, dış politik risklerin ortadan kalkmasıyla birlikte faiz ve dövizde düşüş; borsada yükseliş yaşanabileceğini ifade ediyor.

4- İSTANBUL'U KİM KAZANACAK?

İstanbul seçimlerinin sonucu, piyasalar tarafından da merak ediliyor. Kamuoyu yoklamaları, kimin kazanacağı konusunda net bir sinyal vermiyor. Bu belirsizliğe, seçim sonrasında iç siyasette yaşanacabilecek muhtemel gelişmeler de ekleniyor. Analistler, iç gelişmelerin haricinde ticaret savaşları ve küresel büyüme endişelerinin dolara güç kaybettirdiğini, mevcut şartlarda 6 TL'nin aşılmasının ihtimal dahilinde olmadığını öngörüyor.
Türkiye
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