YKS adaylarına mesaj var!

Lise sınavına giren öğrencilerin stresi sona erdi, sıra üniversite adaylarında... Milyonlarca öğrenciyi 15-16 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı sardı. Geçen sene bu günlerde aynı stresi yaşayıp şuan üniversiteli olan öğrencilere dört soru yönelttik. Farklı bölüm okuyan üç öğrencinin verdiği cevaplar şöyle:

¥ İmtihanı kazanmanın sırrı var mı?

1- Çok çalışmadım. Pişman oldum mu? Oldum. O yüzden bir iki sene önceden başlamak ve düzenli çalışmak gerekiyor aslında.

2- Planladıkları programı gerçekleştirmeleri çok önemli. İleride gerçekten bunun önemini anlayacaklar. Üniversite çok güzel.

3- Benim tavsiyem üniversite sınavını hayatın sonu olarak görmesinler. Çünkü biz de aynı durumu yaşadık. Kendilerini bu sınava fazla kaptırıp hayattan kendilerini alıkoymasınlar.

¥ Sınav günü neler yaşadın?

1- Sınavın ortasında kolum yazmamaya başladı. Bu aşırı stresten oldu. Sonra kendimi sakinleştirip devam ettim. Stres yapmamak gerekiyor.

2- Ben kimliğimi unutmuştum neyse ki ev yakındı. Geri dönüp aldım. Ama heyecandan gerçekten unutulabiliyor. Dikkat edin.

3- Biraz heyecanlıydım. Ağladım hatta sınava girmeden önce. Sınava girdiğim anda kendimi sınava kilitledim.

¥ Hedeflediğin üniversitede, istediğin bölümü mü okuyorsun?

1- Çok çalıştım. İstediğim bölüme de girdim. İyi bir çalışma, öğrencileri istedikleri yere götürebilir.

2- Çocuk gelişimi okuyorum ve isteyerek girdim bu programa. Öğretmen olmak istiyorum.

3- Tavsiyem, gerçekten istedikleri bölüm için ne kadar geç kalsalar da asla vazgeçmemeleri.

¥ Meslek seçiminde ailenin etkisi oldu mu?

1- Hep birlikte oturup konuştuk ama son sözü bana bıraktılar. İyi ki de öyle oldu. Şimdi okuduğum bölümden oldukça mutluyum.

2- Popüler meslekler konusunda bir rüzgara kapıldım. Ardından iyice araştırıp kararımı verdim. Ailemin sözleri etki etmedi desem yalan olur.

3- Annem babam farklı bir bölümü istiyordu. Ben ise hayalim olan hedefe doğru gittim. Onlar da saygı duydular.

SAHTE İYİMSERLİK KONUŞMALARI YAPMAYIN!

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferzan Curun sınava girecek adaylara "olumsuz düşünce ve insanlardan uzaklaşma" tavsiyesinde bulundu. Curun "İmtihana girecekler; kendileriyle negatif konuşan 'Kazanamazsın, kazanamazsan hayatın biter' diyen kişilerden uzak dursun. Sınava kadar mümkün olduğunca çok müspet iç konuşma yapın. Ailelerin de gerçekçi bir şekilde destek vermeleri gerekiyor. Kaygı uyandıran ya da sahte iyimserlik taşıyan konuşmalar yapılmamalı" dedi.

MAHMUT ÖZAY