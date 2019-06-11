AK Parti, görevlilere sandık rehberi hazırladı
|11 Haziran 2019 07:11
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AK Parti, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinde sandık kurullarında görev yapacaklar için eğitimlerine devam ediyor. 31 bin sandıkta görev yapacak bir asil ve bir yedek üye olmak üzere 62 bin sandık kurulu üyesinin eğitimleri tamamlanırken; sandık müşahitlerinin eğitimleri de devam ediyor. Görevliler için eğitim seti hazırlayan AK Parti, setler içinde yer alan "sandık rehberinde" sandık görevlilerinin özellikle sayım aşamasında dikkat etmesi gereken hususlara vurgu yapılıyor. Sorular halinde hazırlanan rehberde şunlar yer alıyor:
HER OYU SESLİ OKU
* Oy sandığı oy verme yerinde bulunanların gözü önünde sandık kurulu başkanı tarafından açıldı mı?
* Sandıklar bütün seçimlere ait sayım işlemleri bitirilinceye kadar oy verme yerinden çıkarıldı mı?
* Sandıktan çıkan zarflar başkan tarafından iki defa yüksek sesle sayıldı mı?
* Zarftan çıkan her oy pusulası sandık başkanı tarafından herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okundu mu?
* Sandıktan çıkan zarf sayısı ile oy veren seçmen sayısının eşit olup olmadığı kontrol edildi mi?
* Sandık kurulu başkanı sayım başlamadan önce sayım döküm cetvelini boş olduğunu gösterdi mi?
GENELGEYE UYGUN OLMALI
* Sandık kurulu başkanı sandık kurulu üyeleri arasında iş bölümü yaptı mı?
* Sayım ve döküm genelgeye uygun olarak yapılıyor mu?
* Geçersiz oylar kanun ve YSK genelgelerine uygun mu?
* Sandık sonuç tutanak sureti alındı mı?
DAMLA PEKER
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