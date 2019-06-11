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Doların sonu geliyor

Fitch'in analistlerinden James MacCormack, ABD dolarının zaman içinde küresel rezerv para olma statüsünü kaybetme riski altında olduğuna dikkat çekti.
 11 Haziran 2019 07:39
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Doların sonu geliyor

MacCormack, CNBC'de yayınlanan yazısında "Ticaret savaşları, doların küresel rolünü olumsuz etkiliyor. Ticaretin Amerika'dan uzaklaşmasına sebep oluyor. Böylece ticaret yapacak ülkeler, kendi para birimlerini dolar yerine kullanma fırsatı elde ediyor. ABD'nin, 6 bin 300 kişi ve kurumun yanında 20'den fazla ülkeye çeşitli finansal yaptırımlar uygulaması, doların buralardaki kullanım alanlarını başka para birimlerine bırakması anlamına geliyor. İran ve Rusya gibi bazı ülkeler açıkça dolardan uzaklaşıyor. Çin ve Avrupa Birliği gibi daha büyük oyuncular ise kendi para birimlerini rezerv para yapma yönünde sürekli ciddi adımlar atıyor. ABD'nin politikalarının uzun süre uygulanması halinde, doların küresel para olma konumu zarar görecek" dedi. Ülkelerin döviz rezervleri içerisinde doların payı 2001'de yüzde 73 düzeyindeyken, 2018 sonunda yüzde 62'ye düştü.

BITCOIN TRUMP'TAN POPÜLER!

Sanal paralar, son aylarda yaptığı primle yine dünyanın en çok ilgisini çeken konuları arasına girdi. Google Trendleri verilerine göre kripto para Bitcoin, arama terimlerinde, ABD Başkanı Donald Trump, otomobil markası Tesla ve televizyon yıldızı Kim Kardashian'dan bile daha popüler... Bir başka kripto para türü Ethereum ise, bu aramaların arkasından geliyor. Söz konusu veriler; kripto paraların farkındalığının artmaya başladığı olarak yorumlandı.
Türkiye
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