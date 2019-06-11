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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın doğu ilçelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 11 Haziran 2019 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın doğu ilçelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kısa sürede yerel olarak fazla miktarda yağış bırakabileceği tahmin edilen kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların oluşturabileceği, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
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