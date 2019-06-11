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'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'

Soylu: Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da şu hainlere ezdirmedi
 11 Haziran 2019 08:01
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'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'

Soylu: Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da şu hainlere ezdirmedi

İçişleri bakanı Süleyman Soylu Suriyelilerle ilgili, " Biz 15 Temmuz'da nasıl kurtulduğumuzu zannediyoruz? Biz nasıl kurtulduk? Kim ne derse desin, 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da şu hainlere ezdirmedi. Ben onu bilirim'' dedi.
Memurlar.Net
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