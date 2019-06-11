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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
 11 Haziran 2019 08:37
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Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ayrancı-Erdemli yolunun 4-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde, Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan veriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleriyle 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 3-11. kilometrelerinde peyzaj düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Anadolu Ajansı
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