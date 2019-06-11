Kara yollarında durum
|11 Haziran 2019 08:37
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Ayrancı-Erdemli yolunun 4-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde, Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan veriliyor.
Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleriyle 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sivas-Zara yolunun 3-11. kilometrelerinde peyzaj düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
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