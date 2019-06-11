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Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı

Milli Eğitim Bakanlığı, çocuukları internet oyunları aracılığıyla intihara ve kötü alışkanlıklara sevk eden teknolojik gelişmelere yönelik çalışma başlatt
 11 Haziran 2019 08:42
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Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı

Milli Eğitim Bakanlığı, çocuukları internet oyunları aracılığıyla intihara ve kötü alışkanlıklara sevk eden teknolojik gelişmelere yönelik çalışma başlattı.

Mecliste verilen bir soru önergesinde, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından verilen cevap özetle:

Bağımlılık ile mücadele kapsamında önleyici ve koruyucu bir çalışma olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Bakanlığımız ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 3 Ocak 2014'te imzalanan uygulama protokolüyle başladı. Programla öğrencilere, velilere, öğretmenlere her türden bağımlılıkla mücadele konusunda koruyucu ve farkındalık geliştirici bilgilerin verilmesi öngörüldü.

Memurlar.Net
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