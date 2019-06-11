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Ev hanımlarına devletten iş desteği: 15 bin TL kredi

Kadınların işgücüne katılımını yükseltmeyi hedefleyen hükümet, 12 milyon ev hanımına 15 bin TL faizsiz krediden evde üretim teşvikine kadar birçok destek sağlıyor
 11 Haziran 2019 08:46
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Ev hanımlarına devletten iş desteği: 15 bin TL kredi

Hükümet, kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer alması, işgücüne katılım oranının yüzde 34'ten 41'e çıkarılması için kapsamlı bir destek paketi hazırladı. 12 milyona yakın ev hanımına sosyal güvence ve iş imkanı yaratmak için Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla 15 bin lira faizsiz krediden evde üretimin mikro krediyle teşvik edilmesine kadar birçok başlıkta destek sağlanıyor. Kadınların iş hayatına kazandırılması amacıyla destek paketindeki hibe, faizsiz kredi ve düşük faizli kredi imkanları şöyle:

İLK YILI GERİ ÖDEMESİZ

Sosyal Yardımlaşma Vakfı ev hanımlarına iki yılı geri ödemesiz 15 bin liralık faiz kredi desteği veriyor. İki yılı geri ödemesiz, sonraki 6 yıl içinde faizsiz geri ödeme şeklindeki bu krediyle kadınlar kendi işini kurabiliyor. Kadın Girişimciler Derneği, kadınların aktif iş hayatında yer alması için eğitim ve finansal kaynak sunuyor. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar kadın girişimcileri desteklemek amacıyla düşük faizli krediler veriyor.

KOSGEB'DEN DE DESTEK

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği kapsamında işyeri açacaklara 50 bin liraya kadar hibe, 300 bin liraya kadarki yatırımlarda düşük faizli kredi veriliyor. Girişimcilik belgesi alanlara araç-gereç, makine gibi ihtiyaçlar için sıfır faizle 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlanıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla da tarımla uğraşan kadınlara yüzde 70 hibe desteği veriliyor.

31 ilde açılan 201 Aile Destek Merkezi de kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimine destek sağlıyor. Beceri kurslarına katılan kadınlar mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi işyerlerini açıyor. Kursta eğitim gören kadınlara İŞKUR tarafından günlük para veriliyor

EVDE ÜRETİME TEŞVİK

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı çatısı altında gerçekleştirilen eğitimlerin ardından mikro kredi ile evde üretim destekleniyor. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında faizsiz geri ödemek koşuluyla ev kadınlarına 5 bin liraya kadar kredi veriliyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı aracılığıyla girişimci kadınlara kredi kullandırılıyor.

İŞ'TE ANNE PROJESİ

İŞ'TE Anne Projesi kapsamındaki kurs ve programlara katılan 0-15 yaş arası çocuğa sahip annelere günlük 80 lira ödeme yapılıyor. Eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri yine İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden de faydalanmaları sağlanıyor.
Sabah
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