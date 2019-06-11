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Pençe harekatı genişliyor

Hakkari'nin Irak sınırına komşu olan Derecik ilçesinden Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Vadisi'ne 27 Mayıs günü başlatılan Pençe Harekatı 17 bin Mehmetçiğin araziyi kuşatmasıyla genişliyor
 11 Haziran 2019 08:50
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Pençe harekatı genişliyor

43 teröristin öldürüldüğü harekatın başladığı günden beri Hakurk'u da içine alan Bradost ve Barazgir bölgelerinde 17 ayrı barınma ve kamp alanı teröristlerden temizledi. Kandil bölgesinin Enz, Bokriskan, Zergel ve Sured kamplarına nokta operasyonlarda teröristlere ait ağır makineli tüfekler ele geçirildi. Teröristler Kandil'den sivillerin arasına karışarak yerleşim yerlerine kaçmaya çalışıyor. Bölgeyi kuşatan Mehmetçik, terörist kaçışlarında tıkama görevi yaparken ve karadan belirlenen hedefler bildirilen koordinatlar doğrultusunda havadan nokta atışıyla vuruluyor.

KANİMASİ'YE TAKVİYE

Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Amediye ilçesi kırsalında 25 yıldan beri konuşlu bulunan Kanimasi Askeri Üs bölgesine de özel birlik takviyesi yapıldı. Milli Ejder Yalçın Zırhlı Muharebe Aracı, Kirpi ve Kobra araç üsse gönderildi. PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızmalarını önlemek amacıyla 1995'de Kanimasi'de kurulan üs bölgesi keşif, gözetleme ve dinleme faaliyeti yürütüyor. Akıncılar adıyla bilinen Kanimasi'deki komando taburu modernize edilerek daha profesyonel ve aktif hale getirildi. Kuzey Irak'taki Batifa, Bamerni ve Dilmen tepe bölgelerindeki üs bölgelerine de birlikler kaydırıldı. Bu üsler Hakkari Çukurca'ya 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Sınır şeridi kontrol altında tutularak teröristlerin sızma ve saldırı girişimlerinin önüne geçilmiş oldu.

Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması! Terör hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı ise harekat kapsamında şu ana kadar teröristlerin kullandığı 100 mağara ve sığınağın imha edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada toplam 43 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Harekatın 15'inci gününde 24 mayın-el yapımı patlayıcı daha tespit edilerek, imha edilen toplam mayın- el yapımı patlayıcı sayısı 77 oldu. Ayrıca 26 mağara ve sığınak daha kullanılamaz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana teröristlerin kullandığı toplam 100 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş oldu" denildi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

Ayrıca, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda; 10 adet AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, iki RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, 2 doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin 200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 21 havan mühimmatı, 13 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 9 dizüstü bilgisayar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

PKK'LI HAİNLER İŞÇİLERE SALDIRDI: 2 ŞEHİT, 1 YARALI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde dün akşam karakol inşaatında çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı yapıldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre şantiyede çalışan 2 işçi şehit oldu, 1 işçi de yaralandı. Yaralı işçi helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. PKK'lı teröristlerin ateş açtığı sınırın diğer tarafı uzun namlulu silahlarla ateş altına alınırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

ÖZGÜR CEBE

Sabah
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