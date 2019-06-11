İmardan 19 milyar liralık kaynak
|11 Haziran 2019 09:08
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Edinilen bilgilere göre, İmar Barışı kapsamında kapsamında devletin kasasına 1 yılda 19 milyar lira girdi. 8 Haziran 2018'de başlayan başvurular ise 10 milyon kişiyi buldu.
BAŞVURU İÇİN SON 4 GÜN
İmar Barışı'ndan elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak. Şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak. İmar Barışı'ndan 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar faydalanıyor. Müracaatlar 15 Haziran'a kadar E-devlet üzerinden gece 24:00'e kadar yapılacak. İmar Barışı bedeli ise 30 Haziran 2019'a kadar ödenebilecek.
NASIL BAŞVURULUR?
Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. İmar affı için bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara da müracaat edilebiliyor. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.
MÜRACAATTA GEREKEN BELGELER
E-devlet şifresi
Geçerli bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi
Beyan edilecek yapının adresi
Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare)
Konut ve ticari birim sayısı
Emlak vergisi birim değeri
Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare)
Yapı sınıfı
İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
Yapıyı ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf
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