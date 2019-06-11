%60'a varan indirim
Kimden Konu Alma tarihi Boyut Kategoriler Pırıl Kalyon Re: Trendyol Haziran Bütçe / Memurlar 09:51 5 MB
|11 Haziran 2019 09:57
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%60'a varan indirim
|Kimden Konu Alma tarihi Boyut Kategoriler Pırıl Kalyon Re: Trendyol Haziran Bütçe / Memurlar 09:51 5 MB
|11 Haziran 2019 09:57
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MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ 2 YILDIR ROTASYON MAĞDURUMilli Eğitim Bakanlığı şube müdürleri, ilk çıktığı dönemde 3 yıl üst üste uygulanan ancak son 2 yıldır uygulaması ertelenen rotasyon uygulamasının mağduru oldu
TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLERİN MESLEK KODU DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ OMBUDSMANDAN TAVSİYE KARARI!Kamu Denetçiliği Kurumu, 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçenlerin fiilen yaptıkları işlere göre meslek kodlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerektiğine yönelik tavsiye kararı verdi.
SİZE ÖZEL ŞIK SEÇİMLERhttps://www.trendyol.com/size-ozel-saygi?utm_source=aff&utm_medium=memurlar_cpc&utm_campaign=memurlar_bysaygigen_11062019
GÖREVDE YÜKSELME YAZILISINDA 95 PUAN ALAN ADAYA SÖZLÜDE 50 PUAN VERİLMESİNE İPTAL KARARIGaziantep Bölge İdare Mahkemesi, görevde yükselme yazılısında 95,92 puan alan ancak sözlüde 50 puan verilerek başarısız sayılan adayın açtığı davada, idare mahkemesi kararını kaldırdı ve işlemi iptal etti.
%60'A VARAN İNDİRİMKimden Konu Alma tarihi Boyut Kategoriler Pırıl Kalyon Re: Trendyol Haziran Bütçe / Memurlar 09:51 5 MB
SORUMLULUK SINAVLARINDA 'FARKLI SINIFLARDAKİ AYNI DERSLER' İBARESİNDEN NE ANLAŞILMASI GEREKMEKTEDİR?Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde "Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması halinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir." hükmü yer almakta olup, bu hükümde geçen "farklı sınıflardaki" ibaresi aynı seviyedeki farklı sınıfları göstermektedir.
MEMUR, İZİN TALEBİNİ VEYA ŞİKAYET BAŞVURUNU AVUKAT ARACILIĞIYLA YAPABİLİR Mİ? (2)Memurun idare içinde çözümü sonuçlandırılamayan ve idareyi aşan hususlarda örneğin, amirinin kendisini darp etmesi, görevine ilişkin TCK na göre yargılanması için soruşturma izni verilmesi yada 3628 sayılı Mal bildirimi ve Yolsuzluklarla Mücadele konunu gereği mahkemeye intikal eden hususlar, verilen disiplin cezasına ilişkin idari yargıya müracaat vb durumlarda isterse avukatı aracılığı ile gereğini yapabilir. Ancak idarenin kendi iç işleyişi içinde memura yüklenen ödev, sorumluluk yada memurun sahip olduğu haklar ile yine memura yasaklanan fiillere yönelik iş ve işlemler idarenin belirlediği ve avukat hizmetlerinin gerektirmediği iş ve işlemler olup, bunları avukat aracılığı ile kullanmasının mümkün olmadığını mütalaa etmekteyiz
1-10 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA FETÖ'DEN HAKLARINDA İŞLEM YAPILANLAR1-10 Haziran 2019 tarihleri arasında FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
BAKANLIK, BAŞASİSTANLIK SINAV TARİHİNİ HALA AÇIKLAMADISağlık Bakanlığı, 16 Temmuz 2018 tarihinde duyurusunu yaptığı başasistan alımında sınav tarihini açıklamadı
PARÇALAMAK SURETİYLE 22/D'YE GÖRE ALIM YAPAN AMİRİN SORUMLULUĞUParçalamak suretiyle Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre yapılan mal ve hizmet alımlarında disiplin cezası ve 4483'e göre soruşturma izni verilmesi mümkün mü?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE 3+1 NE OLDU?Sadece bakan değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vizyon 2023 programı açıklamasında kürsüden dile getirilen sözleşmeli öğretmenlerle ilgili düzenleme yapılacağı sözleri henüz gerçekleşmedi.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ 40 PERSONEL ALACAKCerrahpaşa Üniversitesi sözleşmeli 40 personel alacak.
GÖZÜNE DİKEN BATAN KAPLUMBAĞAYI GEZGİN ÖĞRETMEN KURTARDIHemen her hafta ilçenin bir bölgesini gezen ve ‘gezgin öğretmen’ öğretmen olarak bilinen Ümit Bartın, gittiği doğa yürüyüşünde gözüne diken batan kaplumbağayı fark etti. Bartın, uzun uğraşlar sonucu dikeni battığı bölgeden çıkararak kaplumbağayı doğaya bıraktı. Şehirden 15 kilometre uzaklıktaki İran ve Irak sınırı arasında bulunan dağlarda doğa yürüyüşüne çıktığını ifade eden Bartın, “Engebeli ve kayalıkların çok olduğu bir yerdeydim. Gölge olan bir alanda mola vermek için uzandım. O esnada küçük bir kaplumbağayı fark ettim. Küçük kaplumbağayı incitmeden elime aldım. Kaplumbağanın sol gözünün biraz yukarısında diken gibi bir şeylerin olduğunu gördüm. Durumun farkına vardıktan sonra kaplumbağayı sakin bir şekilde elime alarak başını kabuğundan çıkarmasını bekledim ve gözüne batan dikeni çıkarmaya çalıştım. Bir süre aynı işlemi tekrarladım ve sonunda dikeni tutup saplandığı yerden çıkardım. Güzel bir şekilde kaplumbağaya zarar vermeden doğaya salıverdim” dedi.