Borsa güne yükselişle başladı
|11 Haziran 2019 10:02
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 94.339,53 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi 236,46 puan ve yüzde 0,25 artışla 94.339,53 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile gıda içecek oldu.
Dün küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel 94.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,31 primle 94.103,07 puandan tamamladı.
Analistler,bugün İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.
ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 92.500'ün destek konumuna geldiğini dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün
11 Haziran 2019 11:14
|Elektrikte yerli kaynakların payı yüzde 90'a yaklaştı
11 Haziran 2019 11:01
|Geçen yıl hayatını kaybedenlerin yüzde 54'ü erkek
11 Haziran 2019 10:51
|'94'ten sonra Cumhurbaşkanımızın hizmet anlayışı İstanbullulara ilaç oldu'
11 Haziran 2019 10:16
|Gram altın 246 lira seviyelerinde
11 Haziran 2019 09:54
|Ev hanımlarına devletten iş desteği: 15 bin TL kredi
11 Haziran 2019 09:46
|Güne başlarken döviz fiyatları
11 Haziran 2019 09:43
|Google, haber kuruluşlarından 4,7 milyar dolar kazandı
11 Haziran 2019 08:38
|Kara yollarında durum
11 Haziran 2019 08:37
|Piyasalar 4 noktaya kilitlendi
11 Haziran 2019 07:11