Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu
|11 Haziran 2019 10:26
|Yazdır
Rusya'nın Leningrad oblastına bağlı Gatçina şehrinde Alina isimli 21 yaşındaki genç kız trenin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmek istedi. Daha önce de Rusya'da birçok yüksek binaya ve çatılara çıkarak fotoğraf çeken ve bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınlayan genç kız fenomen olmuştu. Fotoğraf çektirmek için son olarak gizlice bir trenin üzerine çıkan genç kız önce vagonun üstüne uzandı. Genç kıza her zaman birlikte fotoğraflar çektiği arkadaşı eşlik etti. Vagonun üzerine yatan genç kız trenin hareket etmesinden bir süre sonra ayağa kalktı. Bu sırada tren makas değiştirince sarsılan genç kız düşmemek için elektrik kablolarına tutundu. Yüksek voltaja kapılan genç kız yandı. Olayın fark edilmesiyle tren durduruldu. Genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Rusya'da sosyal medya fenomeni olmak isteyen gençler başlarına gelen kazalar nedeniyle yaşamını yitirmeye devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'YKS'den önce bol oksijenli gün geçirin'
11 Haziran 2019 11:14
|KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün
11 Haziran 2019 11:14
|Sivilleri hedef alan PKK suçu koruculara atıyor
11 Haziran 2019 11:11
|'Okuryazarlık Seferberliği' 5 ayda 90 bin vatandaşa ulaştı
11 Haziran 2019 11:06
|Geçen yıl hayatını kaybedenlerin yüzde 54'ü erkek
11 Haziran 2019 10:51
|Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu: 33 gözaltı kararı
11 Haziran 2019 10:50
|Bursa E Tipi Cezaevi'nde zirai üretim başladı
11 Haziran 2019 10:49
|TESK'ten yaz tatilinde çocuklara 'bilgisayar' uyarısı
11 Haziran 2019 10:43
|Dilencilerden genç iletişimcilere saldırı
11 Haziran 2019 10:28
|Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
11 Haziran 2019 09:42