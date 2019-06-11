'Antalya Büyükşehir'de 3.768 üye baskı ile sendika değiştirdi'
|11 Haziran 2019 10:32
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Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Antalya Büyükşehir Belediyesinden ve şirketlerinden yaklaşık 100 kişinin işten çıkarıldığını, 50 kişinin sürgün edildiğini, 3 bin 768 üyelerinin de zorla sendikadan istifa ettirildiğini öne sürdü.
Kandil, yaptığı açıklamada, ülke genelinde CHP'li ve HDP'li belediyelerde yaşanan haksız yere işçi çıkışları ile sürgün olaylarının Antalya Büyükşehir Belediyesinde de yaşandığını savundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim öncesinde "Siyasi düşünceleri ne olursa olsun işten çıkarma olmayacak." açıklamalarında bulunduğunu ifade eden Kandil, seçim sonrasında ise yaşananların Böcek'in söylemlerini yansıtmadığını aktardı.
Eski Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde işe alınan işçilerin ya çıkarıldığını ya da ilçelere sürgün edildiğini iddia eden Kandil, şunları kaydetti:
"Antalya Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinden yaklaşık 100 kişi işten çıkarıldı, yaklaşık 50 kişi sürgün edildi ve 3 bin 768 üyemiz sendikamızdan zorla istifa ettirildi. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağı belirtiliyor. Üyelerimize, 'Belediye İş Sendikasına geçin' diye mesajlar atılıyor. Sürgün istifaya zorlamak için yapılıyor. Sürgüne gönderilen işçiler, eşleriyle ayrı yerlere gönderiliyor, aileler parçalanıyor. Zulüm yapılıyor."
Sürgüne gönderilen işçilere günlük yol harcırahı verilmesi gerektiğine işaret eden Kandil, aksi takdirde aldıkları maaşları yol parasına harcayacaklarını dile getirdi.
- "İşçilerimizin sesi olmak için Bolu'dayız"
Kandil, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla bugün Bolu'dan başlatılan Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Antalya'daki işçilerin sesi olmak için katıldıklarını kaydetti.
Haksız yere işten çıkarılan işçiler için Bolu'dan Ankara'ya kadar 11 gün boyunca yürüyeceklerine değinen Kandil, yürüyüşün 22 Haziran'da CHP Genel Merkez binası önünde yapılacak basın açıklamasıyla sona ereceğini ifade etti.
Yürüyüşe Antalya'da işten çıkarılan işçilerin de katıldığını aktaran Kandil, "İşçi kardeşlerimiz geri alınıncaya, sürgünler, sendikal baskılar duruncaya kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
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