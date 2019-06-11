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Özcan Yeniçeri'nin nikahını Turgut Altınok kıydı

MHP Eski Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Alev Kalender, Keçiören Belediyesi Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kıydığı nikahla dünya evine girdi.
 11 Haziran 2019 10:41
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Özcan Yeniçeri'nin nikahını Turgut Altınok kıydı

Başkan Altınok, "İnsan ömründe nadiren atılan imzalardan birini bugün Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve kıymetli eşleri atarak hayatlarını birleştirdiler. Allah bir yastıkta kocamayı nasip etsin" dedi.

Nikah şahitliğini aktif ve eski siyasetçiler yaptı

Özcan Yeniçeri ile Alev Kalender'in dünya evine girdiği nikah merasimi Keçiören Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü Nikah Salonu'nda gerçekleştirilirken, çiftin nikah şahitliğini eski Bakanlardan Baki Tuğ ve Ünal Erkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, MHP Eski Milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, Hasan Çalış ve Zeki Ertugay ile MHP Eski Milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Özkan yaptı.

Özcan Yeniçeri ile Alev Kalender çiftinin evlenme isteklerini şahitler huzurunda bir kez daha tekrarlaması için Başkan Altınok'un sorduğu soruya eşlerden, "Evet" yanıtı gelirken, nikah merasimine Yeniçeri ve Kalender çiftinin yakınları da katıldı. Evlilik cüzdanını eski Bakan Baki Tuğ'un takdim ettiği nikah merasiminin ardından yeni çift ve beraberinde nikah şahitleri Başkan Turgut Altınok'un makamına geçerek bir süre sohbet ettiler.

Altınok: "Allah herkese aile ve yurt sahibi olmayı nasip etsin"

Türk toplumunun temelini aile kurumunun oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Turgut Altınok ise Yeniçeri çiftine bir ömür mutlu olmaları temennisinde bulundu. Altınok, "İnsan ömründe nadiren atılan imzalardan birini bugün Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve kıymetli eşleri atarak hayatlarını birleştirdiler. Allah bir yastıkta kocamayı nasip etsin. Bu mutlu günü yaşamak isteyenlere Yüce Allah evlenmeyi, aile ve yurt sahibi olmayı nasip etsin. Alile birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Vatanımız milletimiz ilelebet payidar olsun" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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