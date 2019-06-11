TESK'ten yaz tatilinde çocuklara 'bilgisayar' uyarısı
|11 Haziran 2019 10:43
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Yaz tatilinde çocukların sürekli bilgisayar başında bırakılmaması gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "14 Haziran'da başlayacak olan yaz tatili 9 Eylül 2019'da bitiyor. Bu süreçte çocuklar yaz tatillerini tamamen bilgisayar başında geçirmemeli. Çocuklarımızı olumsuz etkileyecek birçok oyun maalesef internet ortamında mevcut. Aileler baskı boyutunda olmadan çocukları sık sık kontrol etmeli" dedi.
İnternet ortamında çocukların birçok olumsuz unsur ile karşılaşabileceğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocukların dinleneceği, kitap okuyacağı, kültürel geziler yapacağı, ailesi ile vakit geçireceği bir yaz tatili başlıyor. Bu uzun tatil süresince çocuklar tamamen dijital dünya ile baş başa bırakılmamalı. Tabii ki internet ortamı kitap okumak, yeni bilgiler öğrenmek, ödev araştırması yapmak gibi birçok olanağı sağlıyor fakat bununla birlikte bu sanal ortamda çocukların sosyal ve psikolojik yönlerini tehdit edebilecek de birçok unsur var. Örneğin, ülkemizde ve dünyada birçok çocuğun intiharına sebep olan Mavi Balina oyunu gibi. Buna benzer birçok oyun ve web siteleri çocuklarımız açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.
"Aileler baskı kurmadan çocukları sık sık kontrol etmeli"
Çocukların her türlü istismardan korunması için ailelerin sık sık kontrol etmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Çocuklarımız ve gençlerimiz teknoloji ile haşır neşir büyüyor. Onları sanal dünyada tehdit edebilecek unsurları da kontrol etmek en çok ailelere düşüyor. Baskı kurmadan ama sık sık da kontrol ederek zararlı içeriklerden koruma yöntemlerine başvurulmalı. İnternet ve bilgisayar teknolojileri konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan anne babalar kendilerini geliştirmeli, en azından çocuklarını doğru şekilde yönlendirebilecek seviyede internet kullanımını öğrenmeli. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve onları her türlü istismar ve olumsuz tüm etkilerden korumak geleceğimizi korumaktır" şeklinde konuştu. (MH-
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