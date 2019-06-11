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Elektrikte yerli kaynakların payı yüzde 90'a yaklaştı

Türkiye'de 5 Haziran'da üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 89'u yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi- Üretimin yüzde 60'a yakını hidroelektrik santrallerde yapıldı
 11 Haziran 2019 11:01
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Elektrikte yerli kaynakların payı yüzde 90'a yaklaştı

Türkiye'de 5 Haziran'da üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 89'u yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Son dönemde daha aktif şekilde yürütülen enerji politikaları kapsamında elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık veriliyor.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 5 Haziran'da Türkiye'de 543 milyon 459 bin kilovatsaat elektrik üretildi.

Söz konusu üretiminin yüzde 59,98'i hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Hidroelektrik santrallerinin toplam üretime katkısı 325 milyon 959 bin kilovatsaat olarak hesaplandı.

Üretimde yerli kömürün payı yüzde 18,57, rüzgarın payı ise yüzde 3,53 oldu.

Toplam üretimde ithal kömürün payı yüzde 5,24, doğal gaz santrallerinin payı ise yüzde 5,95 olarak tespit edildi.

Kalan yüzde 6,73'lük kısım ise jeotermal, güneş ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Böylece, 5 Haziran'da gerçekleştirilen elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 88,81 oldu.

Söz konusu günde gerçekleştirilen elektrik tüketimi ise 534 milyon 572 bin kilovatsaat olarak hesaplandı.

Geçen yıl, aynı gün üretilen elektrikte doğal gazın payı yüzde 33,11 iken, ithal kömürün payı yüzde 18,36 olmuştu. Böylece yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 48,53'te kalmıştı.

Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde üretilen elektriğin yüzde 62'si de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştı. İlk çeyrekte ithal kaynaklardan gerçekleşen üretim ise yüzde 38 olarak kayıtlara geçmişti.
Anadolu Ajansı
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