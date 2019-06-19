Polisler, TCDD'den indirim istiyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2015 ve 2016 yıllarında, bayram tatillerinde geçerli olmak üzere, "TSK ve Emniyet mensuplarının ülkenin birliği ve dirliğini sağlamak, kamu düzenini korumak adına gece gündüz demeden yurdun her karış toprağında canları pahasına çok önemli görevler icra ettiklerini" belirterek yüzde 50 indirime gitmişti.

Belirli özel günlerde belirlenen tarihler arası indirim uygulamasına devam edilmektedir.

Ancak, TCDD'nin mevcut sisteminde öğretmenler, tüm askeri personel ve basın kartı sahiplerine yılın 365 günü indirimli geçiş sağlanmaktadır.

Yolcu taşımacılığında güvenlik güçleri arasında ayrımcılık gözetilmemesini isteyen Emniyet Teşkilatı personeli , bu durumun düzeltilerek askeri personele tanınan bu hakkın benzer görevi ifa eden tüm güvenlik personeline uygulanmasını talep ediyor.

