ÖSYM Başkanı'ndan engelli adaylara hatırlatma
|11 Haziran 2019 11:51
|Yazdır
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gereken başvuruları yapan ve raporları kabul edilen engelli adayların, kullandıkları alet, araç ve cihazlarla engelli binalarında sınava alınabileceğini hatırlattı.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 ve 16 Haziran'da 2019-YKS'ye girecek engelli adaylara ilişkin hatırlatmalarda bulundu.
Engel, sağlık sorunu ve özel durumu olan, bu durumlarıyla ilgili sağlık kurulu raporlarını YKS başvuru döneminde ÖSYM'ye gönderen ve raporları kabul edilen adayların, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarıyla engelli binalarında sınava alındığını anımsatan Aygün, şunları kaydetti:
"Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra engel, sağlık sorunu veya özel durumu oluşan adaylar, bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporlarını, dilekçeleri ekinde sınav öncesi çağrı merkezimizle (444 67 96) iletişime geçerek ÖSYM Başkanlığına ulaştırmak zorundadır.
Raporları Başkanlıkça kabul edilen adaylar, engel, sağlık veya özel durumları göz önünde tutularak, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarla (alçı, atel, sargı, işitme cihazı, koltuk değneği, oturma simidi, ilaç, ek gıda vb.) engelli binalarında sınava alınacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
11 Haziran 2019 12:12
|Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
11 Haziran 2019 12:03
|Eskişehir'de FETÖ'nün mahrem imamı gözaltına alındı
11 Haziran 2019 11:54
|Gaziantep'te nefes borusuna mama kaçan bebek öldü
11 Haziran 2019 11:44
|'Okuryazarlık Seferberliği'nde 46 bin öğretmen görev aldı
11 Haziran 2019 11:40
|'YKS'den önce bol oksijenli gün geçirin'
11 Haziran 2019 11:14
|KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün
11 Haziran 2019 11:14
|Sivilleri hedef alan PKK suçu koruculara atıyor
11 Haziran 2019 11:11
|Geçen yıl hayatını kaybedenlerin yüzde 54'ü erkek
11 Haziran 2019 10:51
|Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu: 33 gözaltı kararı
11 Haziran 2019 10:50