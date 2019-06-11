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Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?

Bakan Yardımcısı Muharrem İnce tarafından tüm il Valiliklerine gönderilen yazıda özel güvenlik görevlilerinin ve polislerin bıyıklı olarak görev yapabileceğine yer verildi.
 11 Haziran 2019 14:00
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Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?

Özel güvenlik görevlileri ve emniyet teşkilatı mensupları bıyıklı olarak görev yapabilir mi?

İçişleri Bakanlığı Bakan yardımcısı Muharrem İnce, 28/5/2019 tarihinde 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, bıyıklı olarak görev yapılabileceğini belirtti.

Ancak yazıda, emniyet mensupları için, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin" 5. maddesinde yer alan hükme atıfta bulunuldu. Bu yönetmelik hükmünde "Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasında kesilir" hükmü yer almaktadır.

İçişleri Bakanlığı yazısında, emniyet personelinin birim amirinin yazılı izniyle bıyıklı olarak görev yapabileceğine vurgu yapıldı.

Yönetmelik hükmü çok açık olduğu için polis memurları ve diğer tüm kamu kurumu personelinin ülkücü veya komünist bıyığı olarak bilinen bıyık bırakmaları mümkün değildir. Zira polis memurlarını kapsayan yönetmelik hükmünde, bıyığın uzunluğunun üst dudak boyunu geçemeyeceği, bıyığın yanlarının da üst dudak hizasında olabileceği belirtilmiştir.

İŞTE YÖNETMELİK HÜKMÜ
Memurlar.Net - Özel

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