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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 11 Haziran 2019 12:00
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,78905,7900
Avro6,55406,5550
Sterlin7,34307,3800
ANKARA
ABD Doları5,77505,8350
Avro6,51506,5850
Sterlin7,27007,4260
Anadolu Ajansı
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