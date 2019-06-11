Sağlık çalışanları sokakları temizledi
|11 Haziran 2019 12:04
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Lokman Hekim Hastaneleri personeli, çevre temizliğine dikkati çekmek için hastane çevresindeki sokaklarda çöpleri topladı, temizlik yaptı.
Lokman Hekim'den yapılan açıklamaya göre, hastane personeli, Çevre Koruma Haftası kapsamında çevre temizliğine vurgu yapmak için bir etkinlik gerçekleştirdi.
Sağlık çalışanları, hastane çevresindeki sokaklarda sigara izmariti, atık kağıt ve pet şişe topladı. Çevre konusundaki bilinci artırmak için gerçekleştirilen etkinliğe, Lokman Hekim Hastaneleri'nde görevli sağlık personeli katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Hastaneleri İş Geliştirme ve Proje Direktörü Dr. Ali Yakut, çevre temizliğine dikkati çekmek için böyle bir etkinlik planladıklarını belirterek, "Sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin hakkındır. Sağlıklı yaşam için çevre temizliği en önemli konular arasındadır. Daha temiz bir çevre için bundan sonra da benzer etkinliklere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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