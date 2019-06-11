TMSF'den Hazine'ye 159 milyon TL'lik ödeme
|11 Haziran 2019 12:24
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), Hazine'ye 159 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği bildirildi.
TMSF'den yapılan açıklamada, Fon tarafından Hazine'ye 31 Mayıs'ta 159 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu ödemeyle birlikte, Hazine'ye bugüne kadar yaptığımız toplam ödeme tutarı 12 milyar 418 milyon dolara ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.
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