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Yeni askerlik teklifi bugün görüşülmeye başlanacak

Yeni askerlik sistemi görüşmeleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda başlıyor
 11 Haziran 2019 12:29
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Yeni askerlik teklifi bugün görüşülmeye başlanacak

Yeni askerlik sistemi bugün meclise geliyor.

TBMM Genel Kurulu , 10 günlük bayram tatilinden sonra bugün toplanıyor. Bayramdan önce yürürlüğe girmesi beklenen yeni askerlik sistemi de bugün TBMM Genel Kurulu gündemine alınacak.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan önceki gün yaptığı açıklamada , Askeralma Kanun teklifinin Salı ügnü TBM Genel Kurulu 'na geleceği ve Genel Kurul 'da görüşülmeye başlanacağını söyledi.

GENEL KURUL SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

TBMM Genel Kurulu bugün saatler 15.00 'ı gösterdiğinde toplanacak. Konu ile ilgili son oturumda Başkan "Gündemimizde başka bir iş bulunmadığından, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 11 Haziran 2019 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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