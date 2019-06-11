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Kadınların 'kırmızı mesaisi' ihracat için

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kadın işçiler, örtü altındaki çilekleri tek tek ve özenle toplayıp ihracata hazır hale getiriyor. Bölgede yaklaşık 3 bin kadın işçi 5 ayrı hasat döneminde yoğun şekilde çalışıyor
 11 Haziran 2019 13:00
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Kadınların 'kırmızı mesaisi' ihracat için

Çilekte hasat sezonunun hızla devam ettiği Aydın'da, meyveleri ihracata yetiştirmeye çalışan kadınların "kırmızı mesaisi" başladı.

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Sultanhisar ilçesinde, 14 bin dekarlık alanda yıllık yaklaşık 65 bin ton çilek üretiliyor. "Çilek şehri" olarak da anılan ilçede, üreticiler kurdukları seralarda 10 ay boyunca meyve alıyor.

Çilek bahçeleri, bir yıl içindeki 5 hasat döneminde hummalı bir çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Toplaması hassas olduğu için çilek tarlalarında genellikle kadın işçiler tercih ediliyor. Bölgede yaklaşık 3 bin kadın işçi, çilek hasadında önemli rol oynuyor. Geçimlerinin büyük bir kısmını örtü altındaki çilekleri toplayarak sağlayan kadınların mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Yaşları 20 ile 60 arasında değişen kadın emekçiler, naylon örtülerin altındaki meyveleri özenle topluyor. Kadınların 8 saat süren mesailerinde tek tek toplayıp kasalara bıraktığı çilekler, erkek işçiler tarafından sırtlanarak kamyonlara bir bir istifleniyor.

Daha sonra boylarına göre ayrılan çileklerin bir kısmı iç pazar, çoğunluğu ise başta Rusya olmak üzere farklı ülkelere gönderiliyor.

Sıcak havada alın teri döken kadınlar, emekleri karşılığında günde 67 lira kazanıyor.

- "Kadın isterse her şeyi yapar"

İşçilerden 48 yaşındaki Ayşe Kolcuoğlu, sıcak havada çalışmanın çok zorluğuna dikkati çekerek ekmek parası için çalışmaya mecbur olduklarını söyledi.

Ekmek davası için çalıştıklarını anlatan 56 yaşındaki Emir Ayşe Çetin ise "Yoruluyoruz ama vazgeçmiyoruz. Çocuk okutuyoruz. Çalışmak zorundayız. Eşim vefat ettiği için tek başına yaşam mücadelesi veriyorum. Her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Kadın isterse her şeyi yapar." dedi.

- "Çalışmazsan ekmek yok"

Çilek tarlasında 8 yıldır çalışan Yeter Soner de "Günün ilk ışıklarıyla buraya geliyoruz. Çalışmak zorundayız çünkü ayakta kalmamız lazım. Kimseye muhtaç olmamak için ekmeğimizin peşindeyiz. Allah'a çok şükür sağlığımız yerinde. Elimizden geldiği kadarını yapma gayretindeyiz. Hava, örtünün altında daha sıcak ama çalışmazsan ekmek yok." diye konuştu.

Biri engelli iki çocuğuna tek başına bakan Zeliha Çınar (51) ise anne olarak çocuklarına bakmak zorunda olduğunu, onlara iyi bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

İşçilerden 20 yaşındaki Özlem Ayten de aile ekonomisine küçük de olsa katkıda bulunduğu için kendisini mutlu hissettiğini kaydetti.

İlçede 120 dönüm alanda çilek üretimi yaptıklarını aktaran tarla sahibi Fatma Dokumacı ise 100 kadına istihdam sağladıklarını, yılda yaklaşık 500 ton çilek ürettiklerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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