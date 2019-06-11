1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 364,51 puan azalarak 93.738,56 puan oldu
 11 Haziran 2019 13:06
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,39 azalışla 93.738,56 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 364,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,24 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 94.589,29 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.500-94.000 puan bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 92.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar
11 Haziran 2019 12:53		 Doların sonu geliyor
11 Haziran 2019 07:39
Altın fiyatları 14 ayın zirvesinden düştü
10 Haziran 2019 19:48		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
10 Haziran 2019 18:18
Çeyrek altın günü 403 liradan tamamladı
10 Haziran 2019 17:24		 Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları
10 Haziran 2019 17:09
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
10 Haziran 2019 13:12		 Borsa İstanbul'dan kar payı ödemeleri açıklaması
10 Haziran 2019 11:53
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
07 Haziran 2019 18:40		 Borsa günü yükselişle tamamladı
07 Haziran 2019 18:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Ev hanımlarına devletten iş desteği: 15 bin TL kredi
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Kara Kuvvetleri FETÖ soruşturması: 52 gözaltı
AK Parti, görevlilere sandık rehberi hazırladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emre belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması 8
7400 suriyelinin kamuda işe alınması 4
tatil dönüşü işe adapte olmaya çalışmak 6
Koca yaşlı şişko dünya 3
fikrim yok 2
Yüz vermek 7
izlanda 1
sen 1
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
Affetmek unutmak değildir 3
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam