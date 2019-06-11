1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı

Sivas'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ikisi bebek, 16 kişi yaralandı
 11 Haziran 2019 13:10
Yazdır
Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı

Ağrı'dan Denizli'ye seyreden A.U. (63) yönetimindeki 44 HL 047 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Araçta bulunan ikisi bebek 16 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bandırma'da gezi otobüsü kaza yaptı: 4 kişi öldü
11 Haziran 2019 08:12		 Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu
10 Haziran 2019 23:28
Titreme şikayetiyle gittiği hastanede öldü
10 Haziran 2019 22:37		 İzmir'de babanın iki kızını tüfekle vurduğu iddiası
10 Haziran 2019 22:13
Lunaparkta akıl almaz kaza: 1 çocuk yaralı
10 Haziran 2019 20:12		 Sağlık çalışanına 'Sosyal medyadan hastalara hakaret' soruşturması
10 Haziran 2019 18:24
Çanakkale'de 5 göçmen kaçakçısına gözaltı
10 Haziran 2019 15:42		 CHP Milletvekili Arık'a 'zorla getirme' kararı
10 Haziran 2019 15:01
Ölümlü kazalarda yarı yarıya azalma
10 Haziran 2019 13:04		 Selanik'te Türk diplomatlara ait araçlar kundaklandı
10 Haziran 2019 11:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Ev hanımlarına devletten iş desteği: 15 bin TL kredi
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Kara Kuvvetleri FETÖ soruşturması: 52 gözaltı
AK Parti, görevlilere sandık rehberi hazırladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
merih demiral 1
film seyrederken gülmek 1
Se sentir pauvre 4
şehirlerarası otobüs yolculuğu 4
sabah trafiği 1
netten film indirip izlemek 2
e-devlet 3
bozkırşehir 1
Diplomalı cahil 3
hakiki 4
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam