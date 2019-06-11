Afrin'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Afrin'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi
|11 Haziran 2019 13:20
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